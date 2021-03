Qimmeq billede vinder flot 2. plads

Nina Jul Larsen Fredag, 19. marts 2021 - 10:08

Carsten Egevang fra Naturinstituttet har vundet 2. pladsen med billedet ”The race”i en fotokonkurrence af Danmarks Grundforskningsfond. Vinderbilledet blev taget i Ilulissat, i marts 2018 under de årlige nationale slædehundevæddeløb.

Det er Danmarks Grundforskningsfond, der ønsker at udbrede, hvordan videnskabelige fremskridt hver dag skaber ny viden og udvikler verden omkring os. I den forbindelse har fonden oprettet en fotokonkurrence til forskningsmiljøet i Danmark.

Billedet "The race" er taget i forbindelse med det tværfaglige forskningsprojekt Qimmeq, der har fokus på den grønlandske slædehund. Projektet omfatter banebrydende DNA-forskning om slædehundes oprindelse, der sammen med antropologi, arkæologi, veterinær- og biologi forskning giver et helhedsorienteret billede af slædehundens historie.

Den grønlandske hundeslædekultur

En vigtig del af projektet var at dokumentere den moderne brug af slædehunden ved fotografering – som slædehundevæddeløb, der er steget i popularitet de seneste år.

- Jeg er glad for prisen på det personlige plan, men det er endnu mere vigtigt for mig at få lov til at formidle viden omkring den grønlandske hundeslædekultur. Den er unik på alle tænkelige måder, og det er vigtigt at informere om dette lokalt og internationalt, siger Carsten Egevang.

Dommerpanelet bestående af Minik Rosing, Christine Buhl Andersen og Louise Wolthers, siger om billedet:

- Et fængende billede som først ved nærmere opmærksomhed afslører, at objekterne er hundeslæder på isen. Motivet virker velkendt, uden man dog kan se klart, hvad det forestiller. Billedet er yderst velkomponeret og giver umiddelbart indtryk af fart over feltet. Det bagvedliggende forskningsprojekt fascinerer ved sin tværvidenskabelige bredde.

Vurderingskriterierne var, i hvilken grad fotoet vækker følelser hos publikum, og om fotografiet fungerer som visuel indgang til historien bag et specifikt forskningsresultat, og den æstetiske kvalitet.