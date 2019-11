Qilusa: Bevægelsesfestival starter i dag

Redaktionen Søndag, 10. november 2019 - 15:32

Kunne du tænke dig at prøve yoga?

Hvad med at indføre mere leg ind i træningen?

Eller bare at se New Zealandske Haka-opvisning?

Qilusa inviterer hele familien til forskellige arrangementer i Nuuk, hvor bevægelse og sundhed kommer i fokus.

- Vi opfordrer jer til at følge de over 100 sjove og anderledes aktiviteter, der foregår rundt omkring i byen i løbet af ugen. Festivalen forener bevægelse, idræt, sundhed og kultur og gennem denne forbindelse og fokus på bevægelse er målet at give et nyt perspektiv på idræt og som kan være med til at vække folks interesse og få flere til at være fysisk aktive. Derfor er der i de fleste aktiviteter et element af nytænkning, som skal skabe nysgerrighed og inspirere til at prøve noget nyt, lyder det i en pressemeddelelse fra Grønlands Idrætsforbund.

Sundeste i 2030

Grønlands Idrætsforbund har en ambition om, at Grønland skal være den mest motionerende land i 2030.

Med en festival, hvor motion og bevægelse er i fokus, er GIF godt på vej.

Her er en udpluk af, hvilke muligheder, der er for Nuuk-borgere:

Floorball for ældre

After School Yoga

Haka-opvisning

Filmvisninger i Katuaq

Dansetimer

Parasport – sport for handicappede

Det fulde program findes på GIF’s hjemmeside.

GIF oplyser, at alle aktiviteter under festivalen er gratis.