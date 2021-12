Qilaatersorneq optaget på UNESCOs immateriel kulturarv

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 15. december 2021 - 17:45

Trommedans har været et omdrejningspunkt for befolkningen helt tilbage som tidligst fra 4.000 år siden og frem til i dag. Trommedans blev ikke bare brugt som underholdning, den blev også brugt til konflikthåndtering, hvis der har været konflikt mellem familier eller fangere.

Nu er trommedans endelig optaget i UNESCOs repræsentative liste over immateriel kulturarv efter et år ti lang indsats. Optagetlsen blev afholdt online på grund af covid-19 situationen.

- Det er af stor betydning at Grønland har fået et væsentligt element af den grønlandske kulturarv optaget på UNESCOs repræsentative liste. Optagelsen af Qilaatersorneq er en hyldest til den grønlandske kultur og de folk der holder den i live. Naalakkersuisut håber at dette kan inspirere flere til at lære Qilaatersorneq, og dermed medvirke til at sikre det som levende kulturarv, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter Olsen.

Stort arbejde udarbejdet af Grønland

Det er den afdøde trommedanser, Anna Kuitse Thastum, som har forslået at få trommedans ind i verdenskulturarv tilbage i 2010. Der fik hun opbakning af den daværende borgmester, Asii Chemnitz Narup.

LÆS OGSÅ: Trommedans skal sikres som kulturarv

Optagelsen var ikke sket, hvis ikke Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) og udøverne havde arbejdet for at sikrer, at Qilaatersorneq kom i UNESCO’s kulturarv.

- Det glæder Naalakkersuisut at nomineringen fik en meget flot bedømmelse af UNESCOs Evaluation Body. Nomineringen opfyldte de 5 kriterier som anvendes ved vurderingen af nomineringerne. Grønland blev yderligere rost for at være inkluderende i sikringen af Qilaatersorneq som levende kulturarv, det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Trommedans blev nomineret til verdensarv i 2020, hvor Grønlands Nationalmuseum og arkiv, udøvere af trommedans og Naalakkersuisut sendte et forslag i 2018 til det danske kulturministerium om at nominere trommedansen til UNESCOs liste.

Hele oprindelige folk få glæde af arven

Kulturarven dækker ikke kun Grønland. Når Canada og Rusland ratificerer 2003 konventionen ville de kunne søge om at få trommedans optaget på listen uafhængigt af Grønlands optagelse.

LÆS OGSÅ: Anna Kûitse Thastum er død

- Nomineringen Qilaatersorneq – Inuit Drum Dancing and Singing, er skrevet således, at den også tager højde for de øvrige oprindelige folk i Arktis, der bruger rammetrommen. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.