Kommune afsætter ekstra tocifret millionbeløb til velfærdsområdet

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 04. januar 2024 - 17:32

På sidste kommunalbestyrelsesmøde i 2023 har kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia besluttet at give en tillægsbevilling på 11,5 millioner kroner til området for velfærdet i Maniitsoq og omplacere i alt 5,5 millioner kroner fra velfærdsområdet i Sisimiut.

- Det primære grund til denne situation er voksende anbringelsesudgifter på børneområdet og voksende antal personer, der ikke kan udskrives fra sundhedscentret i Maniitsoq pga. mangel på egnede pladser på plejehjemmet og i handicapbosteder, og er derfor nødt til at forblive på forlænget plejeophold mod betaling af sengedagsprisen, lyder det i sagsfremstillingen som er behandlet den 19. december.

Desuden er der stigende udgifter til førtidspensioner, lyder forklaringen.

Flere antal anbragte

Antallet af anbragte børn på daginstitutioner er steget fra 13 i starten af 2023 til 17 i slutningen af det samme år. Der har været et par hjemgivelsessager, mens flere sager er tikket ind til velfærdsområdet i Maniitsoq, lyder det.

Samtidig har forvaltningen modtaget en ældre regning på 1,7 millioner kroner for to børn anbragt i Danmark, da forældremyndighedshaverne har haft en bopæl i Maniitsoq for anbringelsestidspunktet.

6000 kroner per indlagt

Ifølge området for velfærd i Maniitsoq er der endvidere syv personer, der har været på forlænget plejeophold i sundhedscentret i 2023. En sådan situation er med til at trække i budgettet, hvilket kræver en ekstrabevilling, da den typiske sengedagspris i sundhedscentret er 6.000 kroner per person.

LÆS OGSÅ: Det koster kassen: Ældre kommer på sygehus i stedet for alderdomshjem

Det har ikke været en mulighed at udskrive patienterne, da der ikke har været egnede pladser i boenheder eller institutioner.

- Heraf var der fire alderspensionister og tre førtidspensionister med fysiske eller psykiske handicap. Nogle af disse personer fik tildelt støttepersoner under opholdet, så kommunen betalte både sengedagsprisen og løn til støttepersonerne, lyder det fra velfærdsområdet.