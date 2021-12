Qeqqata uddelt priser til ansatte med ildsjæl

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 24. december 2021 - 13:30

Der er omkring hele 1.300 ansatte i Qeqqata Kommunia, de er spredt i to byer og i seks bygder. I år skulle de ansatte afgive deres stemmer for hvem der skal være årets medarbejder og indstille hvem der skulle have opmuntringsprisen.

Årets medarbejder blev dagsinstitutionsleder Malia Larsen Rosing fra Maniitsoq og kontorfuldmægtig Ansu L. Olsen fra Sisiumut kåret som årets medarbejdere i Qeqqata Kommunia.

- Malia kan lide alle omkring sig, i daginstitutionen fremhæver hun vigtigheden af værdier og etisk adfærd mellem børn, forældre og ansatte, som pågældende formidler. Malia vejleder og oplærer ansatte på daginstitutioner med nødvendige færdigheder. Hun anser god kontakt til forældre som vigtigt, anser børnenes individualitet som en værdi, det skriver Qeqqata Kommunia blandt andet i en pressemeddelelse.

Kontorfuldmægtig i bogholderiet, Ansu L. Olsen blev også årets medarbejder. Og det gjorde hun, fordi hun altid er smilende og imødekommende.

- Hun hjælper sine kollegaer, når de er i tvivl om noget, også selvom hun selv har travlt med sine opgaver, er hun åben for at hjælpe andre i andre afdelinger. Hun har god kendskab til sine opgaver, skriver Qeqqata Kommunia.

Opmuntringspriserne gik til

IT-supporter Hans-Jakob Lyberth og fanger- og fiskerikonsulent i Maniitsoq, Iver Lyberth fik opmuntringspriser fra Qeqqata Kommunia.

Hans-Jakob Lyberth er kend for at skabe god stemning i IT-afdeling og han reagerer hurtigt, når nogen får brug for ham.

- Han er god til at hjælpe og stimulere andre, han arbejder stabilt og man kan altid regne med hans support når problemer opstår. Sådan lyder begrundelsen for at han fik opmuntringsprisen.

Mens fanger- og fiskerikonsulent i Maniitsoq, Iver Lyberth er berømt for at servicerer borgerne på en rolig, venlig og medmenneskelig måde.

- Han skaber sammenhæng mellem Selvstyret, vores to byer og bygderne vedrørende sine opgaver. Han deler ud fra sin viden, han er meget dygtig til sit fag, og kommer med gode løsningsforslag ved forespørgsel om andre opgaver. Han varetager sine opgaver i samarbejde med Borgerservice, som han har gjort i mange år, med en god ballast af viden som han er kendt for i kommunen. Det skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.