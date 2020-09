Qeqqata sigter efter sundere børn

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 30. september 2020 - 13:02

Gladere og sundere børn om ti til 20 år.

Det er målet for Qeqqata Kommunia, der i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og Pariisa vil fremme sundhed og bedre trivsel for den yngre del af kommunens borgere.

Inspirationskilden er Islands forebyggelsesindsatser gennem de seneste 20, der har givet pote.

Partnerskabet mellem de tre parter er et forpligtende samarbejde, hvor målet er sundere børn og unge, der trives.

Inuuneritta III

Aftalen, der skal gælde frem til 2022 med mulighed for forlængelse er den første af sin slags.

- Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser bør udvikles gennem dialog og drøftelser af, hvad der er ønskeligt, meningsfuldt og muligt at igangsætte på lokalt niveau. Det har vi netop mulighed for med denne partnerskabsaftale, udtaler Ditte Enemark Sølbeck, afdelingschef i Paarisa, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold.

De fælles indsatser vil bygge på data fra en Skolebørnsundersøgelse, HBSC. Undersøgelsen ser på sundhed og trivsel blandt elever i 5.-10. klasse. Der er gennemført en ekstra skolebørnsundersøgelse i Qeqqata Kommunia, der skal danne grundlag for samarbejdsaftalen.

Borgmester Malik Berthelsen glæder sig til det videre arbejde:

- Jeg håber, at kommunens projekt vil blive modtaget positivt samt at vi kan realisere målsætningen ved at alle, der arbejder professionelt med børn og unge, løfter i flok sammen med forældrene, så børnene dermed kendes for at være sunde og glade om 10-20 år, siger han i en pressemeddelelse.