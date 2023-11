Qeqqata sender opråb til Naalakkersuisut og regering om Kangerlussuaq

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. november 2023 - 13:28

Nervøsiteten for fremtiden tager til i Kangerlussuaq, efterhånden som åbningen af de nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat nærmer sig.

Mandag har Qeqqata Kommunia derfor sendt et opråb til Naalakkersuisut og den danske regering. Kommunen beder de to parter om at få fremtiden for Kangerlussuaq endeligt på plads i en fart.

- (..) det er altså på tide, at aftalerne om Kangerlussuaq Lufthavn falder på plads, så den stigende usikkerhed kan fjernes. Det vil være godt for Regeringen, at der er et stærkt civilsamfund omkring Forsvarets tilstedeværelse i Kangerlussuaq. Det vil være godt for Naalakkersuisuts turismeudviklingsvision, at landets næststørste turistdestination udvikler sig, skriver borgmester Malik Berthelsen (S) i opråbet.

Misforståelser og usikkerhed

Ifølge borgmesteren volder de usikre fremtidsudsigter for den civile drift af lufthavnen problemer. Det er svært at fastholde og tiltrække medarbejdere, og investeringer udebliver, lyder det fra Malik Berthelsen.

Han påpeger desuden, at den uklare situation giver grobund for myter og misforståelser.

Ifølge borgmesteren bør Naalakkersuisut overveje at overdrage lufthavnen til kommunen, eller at Kangerlussuaq bliver en del af Kalaallit Airports International, der ejer de nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Tidligere i denne måned fik Naleraq-politikeren Pele Broberg svar på nogle spørgsmål om Kangerlussuaq, efter at Naalakkersuisut havde brugt knap ni måneder på at tænke over svarene.

I svarene gav Naalakkersuisut dog ikke meget klarhed over Kangerlussuaqs fremtid, men henviste til forhandlinger med den danske regering om Forsvarets fortsatte brug af lufthavnen.