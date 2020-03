Qeqqata samler corona-beredskab

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. marts 2020 - 10:33

Hjælp til ældre, snerydning eller indkøb er nogle af de arbejdsopgaver, man kan blive sat til i Qeqqata Kommunia, hvis man melder sig som frivillig.

Kommunen er nemlig gået i gang med at værge frivillige for at være forberedt på en situation, hvor den pludselig vil mangle arbejdskraft på grund af corona-krisen.

- Hvis vi ansatte i Qeqqata Kommunia ikke længere kan løfte vores opgaver, vil vi få behov for frivillige hænder, og for at være forberedt på det, så har Qeqqata Kommunia behov for at registrere eventuelle frivillige, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

Derfor kan man lige nu udfylde en digital tilmeldingsformular på kommunens hjemmeside, hvis man gerne vil give en hånd med.

Kommunen oplyser, at man også har koordineret et samarbejde med frivillige fra blandt andre Arctic Circle Race.

Kommunen understreger, at man ikke bør melde sig, hvis man tilhører gruppen af dem, der er særligt sårbare overfor virussen. Det gælder for eksempel kronisk syge eller personer med nedsat immunforsvar.