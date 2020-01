Qeqqata Kommunia: Samarbejdet med den amerikanske ambassadør bærer frugt

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 22. januar 2020 - 17:55

Borgmester i Qeqqata Kommunia, diplomaten Sung Choi, der har ansvaret fot tættere bånd USA med Grønland og den amerikanske ambassadør i Danmark Carla Sands har holdt møde om deres samarbejde fredag den 17. januar.

Mødets emner var bedre samarbejde, turisme og uddannelse.

- Deres interesse for Grønland er ikke til at tage fejl af. Det skal vi udnytte for at få et godt samarbejde med dem, forklarer borgmesteren og pointerer, at samarbejdet med USA har pågået i flere årtier.

Folkeskolelærere

Qeqqata Kommunia har tidligere fået en engelsklærer tilknyttet til KTI gennem ambassadør Carla Sands. Borgmesteren håber nu på, at flere engelsklærere til folkeskolerne i Sisimiut og Maniitsoq også kan findes den vej.

- Vi har gennem ambassadør Carla Sands bedt om at få gode engelsklærere i folkeskolerne i både Sisimiut og Maniitsoq, for dem mangler vi, og det håber vi også vil lykkes denne her gang, siger Malik Berthelsen (S), borgmester i Qeqqata Kommunia.

Det er nu tredje gang, at kommunen holder møde med den amerikanske ambassadør, Carla Sands, og borgmesteren forklarer over for Sermitsiaq.AG, at samarbejdet mellem dem samt diplomaten Sung Choi går godt.

Turismemuligheder

Et af de store emner under mødet var udviklingen af turismen i Qeqqata Kommunia.

Blandt andet har en amerikaner, der har kendskab inden for adventure-turisme allerede deltaget i Qeqqata Kommunias stormøde om turisme tilbage i november 2019.

- Og vores Park Ranger, der arbejder med at holde styr på Aasivissuit/Nipisaat, verdensarven der er med under UNISCO, skal på studierejse i USA.

Et af samarbejdets formål er at få flere amerikanske turister til Grønland. Og Malik Berthelsen håber, at den kommende vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut kan bidrage til planerne.

-Vi ønsker virkelig at få et godt samarbejde med andre regioner i Grønland om turismen. Så amerikanske turister kan have gode vilkår til at rejse til Kangerlussuaq, derefter køre til Sisimiut og derfra rejse til andre destinationer. På den måde kan vi sikre os, at turisterne får flere muligheder, slutter Malik Berthelsen.