Qeqqata Kommunia: Malik fordobler stemmer

Merete Lindstrøm Onsdag, 07. april 2021 - 02:42

Borgmester Malik Berthelsen har med 976 stemmer næsten fordoblet sit personlige stemmetal i forhold til sidste kommunalvalg.

Han kan roligt sætte sig tilbage i borgmesterstolen efter valget.

- Jeg er meget glad og lettet. Og en fordobling af stemmer viser tydeligt, at jeg har klaret arbejdet som borgmester godt de seneste fire år, siger Malik Berthelsen.

Malik Berthelsen har med sine 976 stemmer fået en fremgang på 522 personlige stemmer siden sidste kommunalvalg.

- Jeg er klar til at fortsætte arbejdet. Vi går i gang med samtaler på tværs af partierne så snart som muligt. Der er flere emner, som vi skal samarbejde om ved næste valgperiode, siger Malik Berthelsen.

Socialområdet ofg erhverv højt på listen

Mens Malik Berthelsen er topscorer i Qeqqata Kommunia står Naleraqs Hans Enoksen som nummer to på listen med 419 stemmer og partifællen Paneeraq Olsen stiller sig på tredjepladsen med 320 stemmer.

Partierne er allerede under valgkampen nået frem til, at kommunen skal samarbejde om at løfte socialområdet og handicapområdet. Men også erhvervsområdet står højt på listen:

- Vi skal udvikle erhvervsområdet i kommunen. Vi har fået gode muligheder i form af den kommende ATV-vej til Kangerlussuaq og en lovning om, at lufthavnen i Kangerlussuaq forbliver åben. Derudover vil vi gerne arbejde for erhvervet, da planen om at flytte Jern og Metalskolen allerede er startet, siger Malik Berthelsen.