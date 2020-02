Qeqqata Kommunia udpeger ny direktør

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. februar 2020 - 11:30

Nike Berthelsen har været sekretariatsleder for Foreningen Grønlandske Børn igennem de seneste tre år.

Kommunen oplyser i en pressemeddelelse, at Nike Berthelsen store fokus på helhedsorienterede løsninger passer godt med kommunens tværfaglige projekter, hvor ”Det gode liv – hele livet” og andre initiativer vil nyde godt af hans erfaringer med projektledelse med fokus på børn og unge.

- Jeg ser frem til, at implementere nye arbejdsmetoder og derved med til at skabe en god dynamisk arbejdsplads og bedre velfærd for alle i kommunen. Min familie og jeg glæder os til at blive en del af Qeqqata Kommunia, udtaler Nike Berthelsen.

Juliane Hennningsen, der er kommunaldirektør, ser frem til at byde Nike Berthelsen velkommen:

- Velfærd er et prioriteret område for vores politikere, hvor der er afsat betydelige ressourcer for at sikre at børn og unge får den bedste start på livet, så de i fremtiden bliver stærke samfundsborgere. Nike vil være med til at udvikle og fortsat styrke det tværfaglige samarbejde, for at realisere vores målsætninger inden for velfærdsområdet.