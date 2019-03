Qeqqata Kommunia uddeler pris til et bæredygtighedsprojekt

Årets bæredygtighedsprojekt er den del af Qeqqata Kommunias bæredygtighedsstrategi, der er en vision om, at kommunen skal være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2020. Med bæredygtighedsstrategien ønsker Qeqqata Kommunia at efterlade et samfund til den kommende generation, som er bedre end det, man modtog.

Kilde: Qeqqata Kommunia