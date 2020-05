Qeqqata Kommunia mangler plejeforældre

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 23. maj 2020 - 07:55

Behovet for plejefamilier i Qeqqata Kommunia er så stort, at nogle plejefamilier har været nødsaget til at tage op til seks børn på samme tid, skriver Qeqqata Kommunia på deres hjemmeside.

Kommunen oplyser endvidere, at der lige nu er børn, der venter på at få tildelt en plejefamilie.

- Behovet for plejefamilier er stort. Lige nu er der nogle, der venter på at blive anbragt i plejefamilier, fortæller socialrådgiver i Qeqqata Kommunia, Mia Siegstad Olsen, på kommunens hjemmeside.

Ni familie søges

I dag har kommunen i alt 16 plejefamilier i hele Qeqqata Kommunia.

-Kommunen vil gerne have i alt 25 plejefamilier, da der er børn, der har behov for at blive anbragt akut, lyder det

- Vi vil gerne have plejefamilier, som er klar til ar modtage børn akut. Det er bedst, når man har familier, som hele tiden er klar til at modtage akut, siger Mia Siegstad Olsen.

Undersøgelser viser, at børn har det bedre hos plejefamilier frem for at blive på døgninstitutioner.

Måneders ventetid

Det kan tage op til to måneder med at få godkendt en ansøgning om at blive plejefamilie. Der er flere aspekter, der skal undersøges. For eksempel om ansøgeren er psykisk og fysisk rask, og om vedkommende har en plettet straffeattest.

En ren børneattest og straffeattest er kommunens krav, lyder det.

Samtidig oplyser kommunen, at der er flere muligheder for kurser og efteruddannelse for plejeforældre, så familierne kan have det rette og tidssvarende redskaber til at hjælpe de børn, der bliver anbragt hos dem.

Se videokampagnen her: