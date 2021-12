Qeqqata Kommunia indfører røgfri arbejdsplads fra næste år

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 03. december 2021 - 16:06

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har besluttet at alle instanser under Qeqqata Kommunia skal være røgfrie den 1. maj 2022.

- Siden vi fik den seneste skolebørnsundersøgelse HBSC i 2020, hvor det blev påvist at hver 10. barn i 7. - 8. klasse og hver tredje barn i 9. – 10. klasse er blevet rygere, har vi i kommunalbestyrelsen vendt spørgsmålet om hvordan vi som voksne kan hjælpe børnene med at bryde op med den usunde og aldeles farlige uvane, siger borgmester Malik Berthelsen (S) i en pressemeddelelse.

Færreste rygere

Han er er helt overbevist om at den bedste måde borgerne kan hjælpe børnene fra cigaretterne er at være rollemodeller for børnene.

- Vores beslutning kan måske for nogle opleves som en autoritær beslutning, men det er for at beskytte vores helbred, jeg håber derfor at vi står sammen og hjælpe hinanden med at det røgfrie arbejdsplads Qeqqata Kommunia bliver en succes. Lad os sammen arbejde hen imod vores kommune skal blive til den kommune der har færrest rygere, det kommer vi til at være meget stolte over, siger han.

Ansatte vil blive indkaldt til samtale

Malik Berthelsen forventer, at kommunens krav om rygestop bliver respekteret.

- Hvis de ansatte ikke gør det, vil ansatte blive indkaldt til samtale med henblik på, hvordan problemet kan løses, svarer han Sermitsiaq.AG's spørgsmål om, hvad konsekvenserne vil være, hvis ansatte bryder rygestopsreglerne.

Han tilføjer, at kommunen følger forskellige institutioners og arbejdspladsers retning mod stop af rygning.

- Jeg kan sige, at vi vil følge reglerne strengt, og derfor stiller krav til vores ansatte. Men jeg ser frem om fem til ti år hvordan det har virket. Jeg er fortrøstningsfuld, at det vil virke, lyder det fra Malik Berthelsen.