Qeqqata Kommunia skal finde ny kommunaldirektør

Jensine Berthelsen Fredag, 08. september 2023 - 13:49

Nu kan kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, Juliane Henningsen Heilmann tilføje på sit cv, at hun har siddet for begge ender af bordet, når det gælder arbejde med politik.

Juliane Henningsen Heilmann fylder 40 næste år, men ikke desto mindre har hun allerede en lang karriere bag sig. Hun har en bachelorgrad i samfundsvidenskab og tilføjet sin uddannelse med PreMBA, Ledelse i Business Institute Denmark.

Men hun har også været aktiv politiker, både i folketinget (2007-2011) og Inatsisartut siden 2005 frem til oktober 2015, hvor Halibut Greenland hentede hende som direktionssekretær.

- Jeg har været politiker og nu har jeg også erfaringer med at arbejde under politisk ledet organisation. På den måde har jeg høstet mange erfaringer, som jeg kan tage med på min videre rejse i arbejdslivet, siger Juliane Henningsen Heilmann.

Hvad bringer fremtiden?

Juliane Henningsen Heilmann har ud over sin erhvervskarriere også en solid bestyrelseskarriere som hun bibeholder:

- Jeg er meget glad for bestyrelsesarbejde. Det at være med til at tage ansvar på bestyrelsesplan for at en virksomhed er fyldt med spændende og udfordrende opgaver, som jeg har i sinde at bibeholde, understreger Juliane Henningsen Heilmann overfor Sermitsiaq.AG.

Hun har endnu ikke besluttet hvad for en fremtidig stilling hun vil satse på eller om hun vil starte sin egen virksomhed:

- Hvor jeg ender henne er stadig uvist, jeg har kig på nogle spændende muligheder. Jeg er dog fortrøstningsfuld, men også virkelig spændt.

Flytning kan komme på tale

Juliane Henningsen Heilmann, hendes mand og deres børn bor i dag i Sisimiut:

- Vi er virkelig glade for at bo i Sisimiut, men om en flytning bliver aktuel er et spørgsmål som jeg og min familie vil tage stilling til, når og hvis det bliver aktuelt.

Nu er Qeqqata Kommunia på jagt efter en ny kommunaldirektør der skal træde til, når Juliane træder af. I den forbindelse taler hun varmt for den stilling, hun forlader, når hendes kontrakt udløber den 15. november.