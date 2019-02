Qeqqata Kommunia vil etablere to aktivitetsområder

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 26. februar 2019 - 12:09

For at tilfredsstille turister, der besøger Sisimiut, vil Qeqqata Kommunia etablere to områder, hvor der kan køres ATV, samt et område, hvor der kan køres med hundeslæde.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget på torsdag.

Det fremgår af forslaget, at man har planer om at etablere et ATV-spor ved lufthavnen og ved Ulkebugten i Sisimiut, mens der også etableres et hundevognsspor ved Ulkebugten.

Forslaget er at etablere et ATV-spor samt hundeslædespor øst for Sisimiut ved Ulkebugten Grafik: Qeqqata Kommunia

Her vil Qeqqata Kommuni etablere et ATV-spor Grafik: Qeqqata Kommunia

- Formålet er at sikre, at der er mulighed for at flere turistaktører kan etablere sig i områderne med atv-kørsel og hundevogn/slædekørsel, står der blandt andet i redegørelsen i forslaget.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, vil det blive sendt i høring, hvor offentligheden får minimum otte uger til at fremføre deres kommentarer og fremkomme med ændringsforslag til planerne.