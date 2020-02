Qeqqata Kommunia vil etablere herberg

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 28. februar 2020 - 16:34

Ledende regionslæge Helle Olsen har sendt en mail til Qeqqata Kommunia, hvor der gøres opmærksom på, at sundhedsvæsenet har udfordringer med hjemløse borgere, både ved konsultation og ved indlæggelser.

Det fremgår af dagsordenen forud for Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelsesmøde, hvor punktet torsdag blev behandlet.

Mangel på herberg

- Når hjemløse borgere er indlagte og færdigbehandlede, har sundhedsvæsenet det svært med at udskrive dem til ingenting, det vil sige, at de ikke udskrives til en bolig, oplyses det.

Ledende regionslæge gør Qeqqata Kommunia opmærksom på, at der mangler et herberg for hjemløse, som borgerne kan udskrives til. Når hjemløse borgere ikke har et sted at udskrives til, og det fremmer ikke borgernes sundhedstilstand, at de ikke kan udskrives til en bolig.

Indstilling om etablering

Området for Familie i Qeqqata Kommunia oplyser, at der pr. 25. november 2019 i hele kommunen er nedenstående oplysninger vedrørende borgere, der er hjemløse, delt op i følgende kategorier:

Visiteret til genhusningslejligheder

Sømænd uden adresser

Ukendte adresser

Uden fast bopæl

Vagabond

Udvalg for Velfærd har ved sin møde den 11. december indstillet, at nuværende hjemløse skal have mulighed for overnatningssted. Kommunalbestyrelsen drøftede det i går torsdag.

Undersøgelsen for at etablere herberget er allerede i gang, og Udvalg for Velfærd holder møde om det 11. marts.