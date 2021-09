Qeqqata fordobler sagsbehandlere på handicapområdet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 31. august 2021 - 16:59

Den nye lov om støtte til personer med handicap, der trådte i kraft fra januar 2020 betyder, at flere borgere har ret til støtte fra kommunen. For at imødekomme behovet, fordobler Qeqqata Kommunia antallet af sagsbehandlere på området.

Indtil nu har Sisimiut to sagsbehandlere og Maniitsoq har også to. Kommunalbestyrelsen har dog på et møde den 19. august besluttet at fordoble antallet af sagsbehandlere i de to byer. Tiltaget vil samlet koste fem millioner kroner, men vil altså betyde, at sagsbehandlere fremover kan betjene flere borgere, der har behov for støtte af kommunen.

- I forbindelse med ikrafttrædelse af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, har alle handicappede fra spædbørn til ældre fået mulighed for at modtage støtte, hvis de har behov herfor. Dette har medført, at borgere i Qeqqata Kommunia med behov for servicering er øget.

- På baggrund af dette, er der behov for personale opnormering på Området for Velfærd samtidig er flere krav i loven som ønskes budgetlagt, lyder det i forslaget, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

Flere borgere med behov

Qeqqata Kommunia har i forbindelse med sagens behandling i kommunalbestyrelsen opgjort, hvor mange borgere, der får støtte af kommunen i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Efter lovens ikrafttræden har der ifølge kommunen været en stigning i antal af borgere, der får støtte af kommunen.

Opgørelsen viser, at i alt 196 borgere i Sisimiut og bygder samt 94 borgere i Maniitsoq og bygder får støtte efter Inatsisartutlovens ikrafttræden. Opgørelsen dækker over ældre med handicap, personer med psykisk handicap, personer med fysisk handicap, børn med handicap og beboere i bofællesskaber samt døgninstitutioner.

Økonomi på plads

Tilførelse af flere sagsbehandlere vil koste kommunen fem millioner kroner årligt. Midlerne skal findes ikommunens bloktilskud fra Selvstyret.

- Ved omplacering bliver der flere muligheder for at følge op på det lovmæssige krav. Ved opnormering af sagsbehandlere, vil servicering af borgerne lettes, og bedre kvalitet af sagsbehandling af folk med handicap i Qeqqata Kommunia sikres, lyder det i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.

Midlerne skal blandt andet gå til lønning af flere sagsbehandlere, bisiddere, flere støttepersoner, transport af kiste samt flyttehjælp.