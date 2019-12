Qeqqata dropper bleer i det nye år

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 16. december 2019 - 12:47

Daginstitutioner i Qeqqata Kommunia skal fra det nye år ikke købe flere bleer. Fremover skal det nemlig være forældrene, der selv skal medbringe bleer til vuggestuen, når børnene afleveres.

Forslaget blev fremsat af borgmester Malik Berthelsen (S) og et flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt det.

Ingen besparelse

Qeqqata Kommunia er den kommune i landet med det laveste takster for daginstitutioner og fritidstilbud for børn, hvor den højeste takst er sat til 1.000 kroner.

- Til trods herfor mener jeg, at vi som de offentlige ikke bør sidde med alt ansvar, når vi tænker på, hvilke takster vi har. På denne baggrund foreslår jeg, at kommunen per 1. januar 2019 skal afskaffe den kommunale udgift til bleer til daginstitutionerne, og at ansvaret fremover skal ligge hos forældrene, lyder det i begrundelsen fra Malik Berthelsen, hvor han også påpeger, at dette ikke skal ses som en besparelse på området.

Kommunalbestyrelsen valgte at godkende forslaget, men ændrede datoen for afskaffelse af udgifterne til bleer til 1. januar 2020, da tiltaget kræver god information til forældrene.

Fordele ved forslaget

Der er flere fordele, som Malik Berthelsen er fremkommet med, da emnet blev drøftet i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia den 22. november 2018.

Begrundelserne er:

De midler, som ellers bruges til bleer, skal fremover bruges til at indkøbe udviklende legetøj og andet til daginstitutionerne.

Børnene vil smide deres ble hurtigere, når forældrene bliver tvunget til selv at gøre barnet blefri

Jo hurtigere barnet bliver renligt, jo hurtigere udvikler barnets sprog, selvværd og andre færdigheder

Ved storkøb af bleer fra Danmark kræver stor lagerplads, dette bliver frigivet.

Mange børn har allergi over for bestemte bletyper, og børn bruger forskellige størrelser selvom, de er i samme aldersklasse. Institutionerne har derfor ikke mulighed for at tilfredsstille alle ønsker

Daginstitutionerne slipper for forældreklager vedrørende blekvalitet

Der er dog også taget højde for to ulemper. Ulemperne ved tiltaget er, at forældrene kan glemme at aflevere bleer med børnene, og at personalet kan komme til at bruge tid på at minde forældrene om at medbringe bleer.

Seks medlemmer i kommunalbestyrelsen stemte for forslaget, fire stemte imod mens to stemte blankt. Dermed skal forældrene sørge for bleer, mens børnene bliver passet fra 1. januar 2020.