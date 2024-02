Qeqqata kigger på procedurer ved vandmangel i daginstitutioner

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 07. februar 2024 - 13:54

Det, der aldrig skulle ske, er sket i børnehaven Uiaq i Sisimiut mandag. Tre børnehavebørn i alderen fire til seks år, er ved en fejl blevet tilbudt et glas flydende opvaskemaskine sæbe og drukket det. Sæben har en ph-værdi på over 12, hvilket er dobbelt så højt som spyt i munden.

Fejlen er sket, da børnehaven ikke har rindende vand, og benytter derfor vand, der opbevares i store dunke. Dunkene er blevet forvekslet med en beholder indeholdende sæbe.

- Vi er meget forskrækkede og beklager meget, at det kunne ske. Vi har en dialog med ledelsen i den pågælende børnehave og har også talt med børnenes forældre, oplyser økonomi- og uddannelsesdirektør i Qeqqata Kommunia, Malene Broberg til Sermitsiaq.AG.

Børnehaven holdes fortsat åbent

- For at undgå lignende fejl i fremtiden er vi i gang med at revidere vores procedurer, når daginstitutioner mangler vand på grund af frosne vandrør, oplyser økonomi- og uddannelsesdirektør Malene Broberg til Sermitsiaq.AG.

Hvordan procedurene fremover bliver ændret, oplyser uddannelsesdirektøren ikke.

Tre børn har været indlagt i sundhedscentret i Sisimiut efter indtagelse af rengøringsmiddel i børnehaven mandag. To af børnene har slugt midlet, hvilket har resulteret i flere opkast og udrensning af mund og svælg op til flere gange. Alle børnene er nu udskrevet igen og evakuering til Dronning Ingrids Hospital kommer ikke på tale.

Børnehaven Uiaq har været lukket efter hændelsen, hvor politiet har besigtiget stedet.

- Hvis det skulle blive nødvendigt at lukke en daginstitution, vil børn blive fordelt i andre daginstitutioner hvis der er plads. Men lukning af en daginstitution vil altid være absolut sidste udvej og bliver ikke normal praksis, siger Malene Broberg.

Forebyggende tiltag undersøges

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger har daginstitutionen været åbent til trods for gentagne problemer med ingen rindende vand. Andre forældre oplyser, at de ofte har set dunke med vand ved og inde i daginstitutionen, og at der bliver fragtet vand i dunke, når vandrørene har været frosset.

Kommunen er nu i gang med at undersøge muligheder for forebyggelse af frosne vandrør.

- Vi har et tæt samarbejde med den tekniske afdeling i forhold til at finde løsninger, der kan forebygge frosne vandrør, oplyser økonomi- og uddannelsesdirektøren i Qeqqata Kommunia til Sermitsiaq.AG.