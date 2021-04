Qeqqa: Kommunalbestyrelsesmedlem afgået ved døden

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 21. april 2021 - 14:55

Kommunalbestyrelsesmedlem frem til valget 6. april og tidligere direktør i Pilersuisoq, Frederik Olsen er død, 63 år gammel, efter et sygdomsforløb med kræft.

Det oplyser borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, S, i mindeord på kommunens hjemmeside.

- I arbejdet som folkevalgt det seneste 4 år er Frederik kendt for sit engagement for arbejdet, at møde forberedt til udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne og for sin stædighed, lyder det fra Malik Berthelsen, S.

Frederik Olsen har på trods af sin kræftsygdom været med i kommunalbestyrelsen og deltog aktivt ved møderne. Malik Berthelsen oplyser, at han selv blev overrasket over kommunalbestyrelsesmedlemmets hurtige forværring og pludselige dødsfald.

Glad og hårdtarbejdende

Frederik Olsen er tidligere direktør i KNI Pilersuisoq og har det seneste år været halinspektør i Sisimiut Idrætshal. Som inspektør har han arbejdet for at gøre idrætshallen i Sisimiut mere tidssvarende.

Kommunalbestyrelsen betegner ham som glad, for at være glædesspreder og som hårdtarbejdende.

Han var som medlem i kommunalbestyrelsen formand for udvalg for teknik og miljø og medlem af udvalg for uddannelse.

- Gennem sit arbejde i udvalgene har han særligt vægtet på folkeskoler, daginstitutioner, sportsforeninger, unge, fiskere og fangere samt anlægsopgaver. Han er engageret i sit arbejde og har arbejdet ihærdigt for, at der blev afsat midler til, at vejen i Sisimiut skulle vurderes, så de kan være sikre at køre på, siger Malik Berthelsen.