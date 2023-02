Qeqqa intensiverer rygestopskurser

Kassaaluk Kristensen Mandag, 27. februar 2023 - 10:02

Qeqqata Kommunia har planer om at gennemføre flere rygestopskurser i år.

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S), oplyser, at kurser til rygestopslærere startes næste måned, så kommunen kan gennemføre endnu flere rygestopskurser for sine ansatte.

- Vi vil gerne have flere ansatte får mulighed for rygestopskurser. Det kan vi gøre ved at gøre kurserne mere tilgængelige. Lige nu har vi kun én supervisor, der holder rygestopskurser, og derfor vil vi have flere ansatte i rygestopskorpset, siger borgmester Malik Berthelsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Erfaringer viser, at omkring 20 medarbejdere er stoppet med at ryge efter at have gennemført et kursus det seneste halve år. Og omkring 10 medarbejdere har reduceret deres rygning mærkbart.

Askebægre lægges ikke frem

Samarbejdspartierne i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har stemt ophævelse af rygeforbuddet i arbejdstiden for kommunalt ansatte ned. Forslagsstiller Karl Lyberth har foreslået genindførelse af rygeskure i stedet for et forbud. Men med afstemningen i kommunalbestyrelsen er der ingen planer om at tage askebægrene frem ved kommunens arbejdspladser, lyder det fra borgmesteren.

- Jeg kan ikke se nogen fordele ved ophævelsen af rygeforbuddet, når vi ved hvor usundt rygning er. Enhver politiker bør have øje for, og arbejde for tiltag, der kan gøre befolkningen sundere, om det gælder rygestop, mindre indtag af alkohol eller mere sport, siger borgmester Malik Berthelsen.

Alt for mange ryger

En befolkningsundersøgelse af HBSC fra 2020 viser, at 52 procent af befolkningen i Grønland ryger dagligt.

Til sammenligning ryger omkring 14 procent af befolkningen i Danmark dagligt.

- Vi ved, at danske politikere synes, at andelen af rygere i Danmark er alt for høj. Vi ligger langt højere, også i forhold til andre nordiske lande. Så vi skal fortsat arbejde for at mindske andelen af rygere, for der er så mange sundhedsfordele ved rygestop og forebyggelse af rygestart, påpeger borgmesteren.

Han fortæller videre, at selvom fastholdelse af rygeforbuddet for nogen kan ses som indgreb i de ansattes liv, så håber han, at effekterne vil kunne ses i fremtiden.

- Jeg håber, at vi om 10 eller 20 år kan se gode effekter af rygeforbuddet. Vi kan jo allerede se, at rygeforbuddet i arbejdstiden betyder, at flere medarbejdere mindsker eller simpelthen stopper deres rygning, slutter Malik Berthelsen.