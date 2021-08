Qeqqa vil gå forrest med solceller

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 26. august 2021 - 15:12

Solcelleanlæg skal begynde at producere el til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq fra i dag torsdag. Dermed skiftes tilslutning til el fra elværket til solcellerne, hvor skolen vil blive mere grøn.

Det glæder 2. viceborgmester, der også arbejder i selvsamme skole, Anna-Karen Hoffmann.

- Vi er selvfølgelig tilfredse. Vi har et ønske om at være foregangskommunen, der har stor fokus på grønnere energi. Og derfor lander denne gave til skolen på et tørt sted, fortæller 2. viceborgmester i Qeqqata Kommunia Anna-Karen Hoffmann (A) til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller, at kommunen allerede har erfaring i brug af solcelleanlæg i blandt andet daginstitution i Kangaamiut samt alderdomshjemmet og skolen i Maniitsoq.

Rollemodel for grøn energi

Solcellerne, der skal sættes op på jorden ved skolen er en gave fra folkene bag Extreme E. Qeqqata Kommunia har afsat midler til byggemodning og installation gennem kommunens bæredygtighedspulje som støtte.

Hvis skolens forbrug af el skal køre via solceller, så er det altafgørende, at der er sol at samle energi af.

- Kangerlussuaq er placeret der, hvor solen næsten altid skinner fra forår til efterår. Det betyder også, at skolens solceller vil komme til at lagre energi fra solen, som vi kan bruge på skolen, siger Anna-Karen Hoffmann og fortsætter:

- Selvfølgelig vil der være perioder, hvor skolen vil være nødsaget til at bruge el fra elværket. Men det er meget bedre at have et solcelleanlæg, der kan bruges i længere perioder end ikke at have et. Det vil også sænke udgifterne til el markant, siger Anna-Karen Hoffmann.

Billigere el

Solcelleanlæggene i Kangaamiut og Maniitsoq har sænket udgifter til el med 50 procent på det pågældende institutioner.

- Vi indsamler stadig erfaring om brug af solcelleenergi. Men som sagt ønsker kommunen at være rollemodel, især ved brug af grøn energi. Det er en god start, siger 2. viceborgmester i Qeqqata Kommunia.