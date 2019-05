Qeqertarsuatsiaats sundhedscenter stadig lukket

Redaktionen Søndag, 12. maj 2019 - 12:05

I Sermitsiaq nr. 17 fortalte vi, at der p.t. er tre sundhedscentre i hele Grønland, der er lukkede på grund af manglende personale. Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Martha Abelsen bekræfter dette. En af bygderne er Qeqertarsuatsiaat, som er en stor bygd syd for Nuuk med omkring 200 indbyggere.

- Vi har store problemer med at rekruttere personale til bygden. For ikke så længe siden havde vi to ansøgere, men i sidste øjeblik trak de deres ansøgninger. Derfor er der lige nu ikke udsigt til, at sundhedscentret åbner igen i nærmeste fremtid, oplyser Martha Abelsen.

Dr. Ingrids Hospital har derfor været nødt til at sende nogle af deres ansatte til Qeqertarsuatsiaat på skift, men da nogle ikke bare kan rejse, fordi de har børn, har det været meget svært at skaffe personale til sundhedscentret i Qeqertarsuatsiaat. Man har også forsøgt at rekruttere nogen udefra, som ville kræve en tolk. Men selvom man har gjort alt, så er det endnu ikke lykkedes at ansætte nogen.

- Lægefaglig leder for Kommuneqarfik Sermersooq, Jesper Olesen, har på et møde med Udvalget for Familie og Sundhed i Inatsisartut udtalt, at det kræver mod at være ansat alene i et sundhedscenter. Uanset om man har været på kurser og efteruddannelser, og uanset om man er faglig uddannet eller ej, så er det blevet sværere at ansætte personale, der har mod på at være den eneste ansatte. De ansatte kan komme ud for meget, og selvom de har et godt bagland i deres nærmeste regionssygehus, så oplever man i samtlige bygder, at det er blevet sværere at rekruttere personale, fordi de ikke har lyst til at være alene. Mange steder er der så få indbyggere, at man ikke kan ansætte to, forklarer Martha Abelsen.

Føler sig alene

Det er også blevet diskuteret om løsningen kunne være, at samtlige medarbejdere i det offentlige, som også arbejder alene, kan finde sammen, så de ikke føler sig alene i dagligdagen i deres hverv. Det kunne være medarbejderne i socialforvaltningen, sundhedscentret, Nukissiorfiit, bygdebestyrelsen eller andet offentligt arbejde, som sidder alene i deres arbejde, som lavede en form for samarbejde, så de ikke er alene.

