Qeqertarsuaq: Ingen grund til udelukkelse

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 10. marts 2021 - 13:39

Qeqertarsuaq og bygden Kangerluk er fortsat udelukket fra at deltage fra nogen form for Avannaata Qimussersua, med deltagelse fra andre steder.

Grunden er, at KNQK, organisation for grønlandske hundeslædeførere, er bange for, at der fortsat er hunde i de to steder, der er blandet med andre hunde end den grønlandske slædehund.

- En gammel sag om slædehunde blandet med andre hunderacer udelukker os fra at deltage i Avannaata Qimussersui. Det synes jeg er en meget urimelig begrundelse. De hunde, som er blandet med andre racer, er for længst aflivet, fortæller kasserer i Qeqertarsuaqs forening Qimusseq 82, Anguteeraq Broberg Heilmann.

Frygter andre hunderacer

Slædehunde blandet med andre hunderacer blev fundet tilbage i 2018 og blev hurtigt efter aflivet. Alligevel har KNQK besluttet at udelukke Qeqertarsuaq og Kangerluk fra Avannaata Qimussersui indtil alle hunde i Qeqertarsuaq er gået igennem en DNA-test.

- Vi frygter simpelthen, at eventuelle blandede racer vil blande sig med andre hunde fra andre byer og bygder, har formand for KNQK, Johan Olsen tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG.

- Udelukkelsen af os har den konsekvens, at færre har interesse for hundeslædevæddeløb her i byen. Det er en ærgerlig udvikling, siger Anguteeraq Broberg Heilmann.

Qimusseq 82 har sammen med KNQK arrangeret et lokalt hundeslædevæddeløb i Qeqertarsuaq lørdag den 13. marts. Anguteeraq Broberg Heilmann oplyser, at fire hundeslædeførere har tilmeldt sig løbet. Der kan dog være hundeslædeførere, der tilmelder sig lige op til løbet.

I aften klokken 19.00 holder Qimusseq 82 møde med interesserede hundeslædeførere om lørdagens kommende hundeslædevæddeløb. Mødet afholdes i hallen i Qeqertarsuaq, hvor også KNQK’s formand Johan Olsen deltager.