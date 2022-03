Qeqertarsuaq og Kangerluk klar til start

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. marts 2022 - 13:14

I morgen lørdag klokken 12.00 stiller seks hundeslæder sig op på rad og række i Qeqertarsuaq, klar til det længe ventede startskud til kvalifikationsrunden til Avannaata Qimussersua, grønlandsmesterskaberne i hundeslædeløb.

Hundeslædeforeningen i Qeqertarsuaq og Kangerluk, Qimusseq 82, må nu deltage til Avannaata Qimussersua efter fire års udelukkelse fra dysten. Organisationen af grønlandske hundeslædeførere, KNQK, besluttede under deres generalforsamling i oktober sidste år, at udelukkelsen af Qeqertarsuaq og Kangerluk kunne ophøre.

- Vi er selvfølgelig meget lettede, glade og glæder os rigtig meget til at være med til Avannaata Qimussersua. Hundeejerne glæder sig, og det smitter af på hundene, siger formand for Qimusseq 82, Hans-Jørgen Lukassen til Sermitsiaq.AG.

Qeqertarsuaq og Kangerluk blev udelukket fra Avannaata Qimussersua efter mistanke om at en hundeslædefører havde blandet en grønlandsk hund med andre racer, hvilket er ulovligt.

Stigende interesse

Hans-Jørgen Lukassen fortæller, at efter udelukkelsen blev ophævet i oktober sidste år, så er interessen for slædekørsel begyndt at stige igen.

I alt otte slædeførere har meldt sig til kvalifikationsrunden. To har dog meldt tilbage, at de ikke deltager alligevel på grund af personlige årsager.

- Siden vores mulighed for at deltage til Avannaata Qimussersua blev åbnet igen kan vi mærke, at der er stigende interesse for hundeslædeløb. Det er virkelig godt. Vi glæder os til at følge med i kvalifikationsrunden i morgen, siger formand for Qimusseq 82, Hans-Jørgen Lukassen.

Også i Ilulissat, Upernavik og Kangaatsiaq er der kvalifikationsløb i morgen, mens Uummannaq holder sit løb på søndag. Kvalifikationsrunderne i Sisimiut, Qasigiannguit, Ilimanaq, Ikamiut samt Saqqaq og Qeqertaq blev holdt sidste weekend.

Der skal kvalificeres i alt fem hundeslæder fra hvert område til Avannaata Qimussersua, der bliver afholdt i Qasigiannguit lørdag den 26. marts.