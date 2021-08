Qeqertalik: Større byggerier sat i gang

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 09. august 2021 - 18:00

Kommune Qeqertalik er kendt for sin egen organisering af kommunen. Borgmesteren har ansat bychefer, som nu er i gang med at udforme deres egen organisationer. Udover decentralisering af administrationen, er kommunen i fuld gang med at bygge i byer og bygder.

- De første tre tårne skal blandt andet bygges i Aasiaat i samarbejde med Selvstyret, en boenhed for de handicappede og et bokollektiv til ældre skal også bygges, derudover bygger vi personaleboliger i Qeqertarsuaq.

- Vi er i gang med at budgettere i Qasigiannguit, der har ikke været byggerier i over 20 år, siger Ane Hansen efter at have siddet på magten i tre måneder.

Indbyggertallet er omkring 6.400 i Kommune Qeqertalik spredt på fire byer og otte bygder. Udover byggerier flere forskellige steder i kommunen, så forventer borgmesteren at åbne den nye skole i Kangaatsiaq til sommer 2022.

- Vi er også i gang med at bygge en børnehave i bygden Niaqornaarsuk. Så vi kan sige, at vi næsten har børnehaver i alle byer og bygder, fortæller Ane Hansen.

Højt uddannede fagfolk

Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik har været én kommune. Efter kommunalvalget i 2017 blev Qaasuitsup Kommunia opdelt i to. Kommune Qeqertalik har sikret et bredt samarbejde med alle partier, hvor fokus blandt andet har været på en lettere administration.

Men for at sikre at det sociale område tages godt hånd om, har kommunen ansat høj uddannede fagfolk.

- Vi har ansat en ph.d. uddannet psykolog til MISI Qeqertalik, som er et rådgivningscenter for børn og unge. Derudover har vi ansat en jurist, som skal arbejde med socialområdet. Vi vil gerne sikre, at arbejdet i socialområde bliver forbedret, især for børn, ældre og de handicappede, forklarer Ane Hansen.

Siden 2017 har kommunen arbejdet for, at ikke uddannet for eksempel personale i vuggerstuer og børnehaver får sig en uddannelse. Dette arbejde fortsætter kommunen med.

- Personalet i aldersdommenshjemmet har lige fået deres bevis for at være uddannet. Så det arbejde vil vi blive ved med at køre, siger Ane Hansen.

Egnet kommunaldirektør

Som alle andre steder, så har corona givet udfordringer kommunen. Covid-19 har givet travlhed for borgmesteren af og til. Oppositionen har blandt andet været bekymret for stor udskiftning blandt embedsfolk i kommunen.

Men det afviser borgmesteren, der mener, at kommunen har de mest stabile embedsmænd.

- Vi har først lige udskiftet kommunaldirektøren. Den kommunaldirektør, der sad, ville kun sidde på posten i to år. Da direktøren fratrådte har vi prøvet at ansætte en i over et år, da vi gerne vil have en egnet kommunaldirektør, og det har vi så fået. Økonomidirektøren sad som fungerende kommunaldirektør. Jeg mener selv, at der ikke er lige så stor udskiftning som andre kommuner, siger Ane Hansen.

Borgmesteren fortæller, at der endnu ikke har været brok over hendes genudpegning som borgmester, selvom Peter Olsen skulle have siddet på hendes post.