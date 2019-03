Qeqertalik: IA bryder samarbejdet med Siumut

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 01. marts 2019 - 11:51

Onsdag brød samarbejdet mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut i Kommune Qeqertalik, og nu er Inuit Ataqatigiit igang med at forhandlinge om et samarbejde med Atassut.

Det bekræfter medlemmerne af kommunalbestyrelsen Hans Aronsen (IA) og Kristian Broberg (S) til Sermitsiaq.AG.

Hans Aronsen siger, at Siumut har stillet spørgsmålstegn ved de to partiers samarbejde i kommunalbestyrelsen og har truet med at forlade samarbejdet.

Vanskeligt samarbejde

- Vi skrev så til Siumut, at vi har brudt samarbejdet med dem, og derefter har startet forhandlinger med Atassut. Siumut har meldt ud, at vores samarbejde har været vanskelig. Vi tog deres udmelding til efterretning, og vi så det som, at der ikke længere var grundlag til yderligere samarbejde med dem. Derfor brød vi med Siumut, fortæller Hans Aronsen.

Sermitsiaq.AG har talt med Siumuts gruppeformand i Kommune Qeqertalik, Kristian Broberg.

- Vi har været nødt til at stille spørgsmål omkring samarbejdet, for der er flere ting, som vi er kritiske over for i forbindelse med vores samarbejde. Der er ingen kommunikation, det er svært at tage kontakt til IA. Og der bliver ikke arbejdet ud fra vores aftale for to år siden. Men hvad gjorde IA, da vi stillede kritiske spørgsmål? De tog vores melding til efterretning og afsluttede vores samarbejde. Der blev ikke søgt kompromis, og sådan kan det bare ikke foregå, kritiserer Kristian Broberg.

Ulighed i budgettet

Kristian Broberg fortæller også, at der er stor ulighed i budgettet.

- Vi stemmer imod budgettet, da der er alt for stor forskel på uddelingen af penge til de forskellige byer. For eksempel får Qeqertarsuaq tilsammen 1,6 millioner kroner, mens Aasiaat får 85 millioner kroner. Det er helt og aldeles uacceptabelt. Nu kan vi kun acceptere, at vi er i opposition i kommunalbestyrelsen, lyder det fra Kristian Broberg.