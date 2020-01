Qeqertalik: Fokus på byggeri og infrastruktur

redaktionen Søndag, 26. januar 2020 - 11:04

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA), holdt møde med formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Karl Frederik Danielsen i denne uge.

- Mødet blev afholdt i fuld forståelse og i overensstemmelse, med fælles sigt for fremtiden, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Fokusområder på mødet var primært emner omkring byggeerhvervet og infrastruktur samt kommunens organisering, oplyses det.

- Jeg er glad for at Naalakkersuisut udviser forståelse for målsætningerne inden for den nye kommunestrukturering, samt at de udviser åbenhed og samarbejdsvillighed i forhold til både anlægsbyggerier og også i forhold til andre områder i kommunens planer, siger Ane Hansen i pressemeddelelsen.

Ved mødet blev der ligeledes drøftet emner omkring større anlægsbyggerier, vandkraftværker, fremtidig byggeri af lufthavne i forskellige lokalområder og ikke mindst sanering af nedslidte boliger samt nybyggeri af boliger i kommunen.