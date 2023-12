Qeqertalik: Flere penge til borgerne

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. december 2023 - 07:02

Kommunen har besluttet at nedsætte skatteprocenten med to procentpoint.

Kommunalbestyrelsen i Qeqertalik har vedtaget næste års budget og udsigten til langt flere skatteindtægter er årsag til, at det er muligt at sænke skatten til 26 procent. Kommunen har tidligere oplyst, at en familie med to SIK-lønninger kan forvente 11.520 kroner, som konsekvens af den lavere skatteprocent.

I en pressemeddelelse fra kommunen begrunder man skattenedsættelsen med, at man ønsker at forbedre borgernes trivsel set i lyset af de senere års prisstigninger på blandt andet fødevarer. I stedet for at spare op til dårligere tider, har man således valgt at lade borgerne beholde flere penge, da kommunen er underlagt et loft over, hvor meget kommunens udgifter må stige.

Vejnet forbedres

Det fremgår af budgettet, at der er afsat penge til at forbedre vejnettet i Kangaatsiaq, Ikamiut og Ikerasaarsuk. Der vil også ske en udskiftning af den kommunale vognpark, herunder reparation af ældrebussen samt opstilling af en kran i Aasiaat. Anlægsbudgettet ligger på 50 millioner kroner, og der er afsat midler til beredskabbet i 2024 og i de følgende overslagsår med henblik på løbende opgradering af materiel.

Kommunale ydelser bliver tilpasset og taksterne stiger næste år med 3,47 procent, oplyses det.