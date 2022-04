Qeqertalik: 2021 endte med større underskud end ventet

Kassaaluk Kristensen Fredag, 29. april 2022 - 16:13

Det samlede resultat for 2021 er ikke tilfredsstillende.

Det mener kommunalbestyrelsen, der er blevet fremlagt regnskabet for 2021 under et kommunalbestyrelsesmøde den 28. april.

- Resultatet for 2021 blev et underskud på 14,7 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen havde budgetteret med et underskud på 10 mio. kr. Resultatet er derfor i sig selv ikke tilfredsstillende, lyder det i sagsfremstillingen af årsresultatet til kommunalbestyrelsen.

De samlede indtægter for Kommune Qeqertalik i 2021 lyder på 653 mio. kroner, mens driftsudgifterne lyder på 617 mio. kroner. Anlægsudgifter efter refusion i 2021 er beregnet til 55,8 mio. kroner.

Uforudsete udgifter

Det er forvaltningen INUA i kommunen, der har fremlagt årsresultatet for kommunalbestyrelsen. Underskuddet blev større end forventet, da der er sket en oprydning i gamle sager om anbringelser. Derudover var der budgetteret med refusion på førtidspension fra Naalakkersuisut for hele året, og refusionen udløb 1. juli 2021, lyder det som forklaring.

- Både de ekstra udgifter til anbringelsessager fra 2019 og 2020 samt tabet af refusionerne har påvirker resultatet negativt med ca. 19 millioner kroner.

Kommune Qeqertalik har en likviditet på 26,7 mio. kr. i udgangen af 2021.

Lyd af hammer flere steder

Kommune Qeqertalik har kort redegjort for, hvad udgifterne i 2021 er gået til.

Der er igangsat byggerier i flere af byerne.

En ny skole i Kangaatsiaq er indviet, mens ældreboliger, boenheder og udvidelsen af alderdomshjemmet i Aasiaat er igangsat, mens personaleboliger i Qeqertarsuaq bygges.

Flere af disse byggerier færdiggøres i år.

2021 blev også året, hvor byggeriet af 60 boliger i Aasiaat blev igangsat. Naalakkersuisut og kommunen bygger sammen tre tårne, hvoraf kommunen ejer de to tårne, lyder det i referatet for mødet af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at regnskab for 2021 afleveres til revision.