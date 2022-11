Qeqertalik vil streame politiske møder

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 09. november 2022 - 10:45

Fremover skal samtlige, åbne kommunalbestyrelsesmøder i Kommune Qeqertalik optages på video. Optagelserne af møderne skal kunne tilgås af borgere på kommunens hjemmeside kort efter møderne er afviklet.

Det har kommunalbestyrelsen besluttet under deres møde den 27. oktober.

- Med dette forslag sikres borgerne mulighed for at kunne orientere sig om kommunalbestyrelsens arbejde. Indledningsvis sker dette igennem adgang til videooptagelser af Kommunalbestyrelsens forhandling om de åbne punkter på dagsordenen, lyder det i sagsfremstillingen.

- På sigt skal der også arbejdes på at stille live videostream til rådighed for borgerne.

På nuværende tidspunkt er det Kommuneqarfik Sermersooq alene, der sender sine kommunalbestyrelsesmøder live på deres Facebookside. Også Avannaata Kommunia har forsøgt sig med livestreamning under det sidste konstituerende møde efter kommunalvalget i 2021.

Mødepligt indføres

Samtidig med forslaget om at optage møderne på video, bliver der indført mødepligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer indført.

- For at sikre indhold i de politiske forhandlinger i kommunalbestyrelsen foreslås der endvidere en mødepligt for medlemmer, der er fysisk i én af kommunens byer. Mødepligten indebærer at medlemmet skal deltage i mødet fra byens mødesal. Medlemmer der ikke er i én af byerne kan fortsat deltage via Teams, lyder det.

Beslutningen træder i kraft ved kommunalbestyrelsens næste møde i november 2022. Ifølge mødereferatet skal pengene til indkøb af udstyr på 100.000 kroner findes i kommunen budget til kommunalbestyrelsens møder. Drift og support af udstyrene skal budgetteres under IT-drift.