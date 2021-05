Qeqertalik ser muligheder for flytning af kunstskolen

redaktionen Fredag, 14. maj 2021 - 13:00

Udflytningen af kunstskolen fra Nuuk til Aasiaat kan blive en stor fordel for Kommune Qeqertalik.

Det mener borgmester i kommunen Ane Hansen og formanden for udvalget Timi Tarnilu Kristian Jeremiassen, begge fra IA.

- Vi har gode ideer til at udbygge kunstskolen. For eksempel kan vi se gode muligheder for en musikskole på længere sigt. Vi har mange, gode sangskrivere og musikere her på Kommune Qeqertalik og kan godt se gode muligheder for at bruge disse kompetente folk, fremhæver de i en pressemeddelelse.

Nordisk samarbejde

Samtidig kan de også se, at kunstskolen har gode fordele for et åbent arbejdsstrategi.

- Vi kan godt se flere forskellige muligheder for at se fordele at vi gennem samarbejde med andre kommuner og nordiske lande, vore stammefrænder og ikke mindst at vi også er verdensborgere. Også kan vi godt se gode muligheder for samarbejde med Nordgrønlands Gymnasium, siger Ane Hansen og Kristian Jeremiassen.

- Vi byder alle velkommen, som vil benytte sig af muligheden for at flytte til Kommune Qeqertalik og Aasiaat. Samtidig skal vi også byde velkommen til Naalakkersuisoq til Aasiaat for at drøfte konkrete planer for flytningen af kunstskolen, lyder det.