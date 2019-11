Qeqertalik sætter fokus på folkeskolen

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 26. november 2019 - 17:14

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik holdt tirsdag sit sidste møde for i år. Her besluttede kommunalbestyrelsen at sætte folkeskolen i fokus til næste år.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Byggeriet af den kommende skole i Kangaatsiaq er nemlig kommet i udbud, så børn i Kangaatsiaq kan have en tidssvarende skole, der er bygget ud fra Atuarfitsialaks principper. Det forventes at byggeriet af skolen bliver påbegyndt til næste år, og er bygget færdigt i 2022, oplyses det.

For høj fraværsprocent

- Det er en kendsgerning, at folkeskoleelevernes fravær i skolen, er for højt, i hele landet. Også i vores kommune. Derfor er kommunalbestyrelsen meget opsat på, at bekæmpe det alt for høje fravær, ved det næste arbejdsår, fremhæves det fra kommunen.

Forebyggelse

I forbindelse med forebyggelsesarbejdet, vil kommunen således sætte den psykiske og fysiske sundhed hos befolkningen i fokus, meddeles det.

- Derfor er vi med Paarisa og Allorfik, blevet enige om at samarbejde om nogle tiltag, der vil sætte forebyggelse og sundhed i fokus, lyder det fra Kommune Qeqertalik.

Ved dagens møde blev sidste års økonomiske beretning fremført af revisor, og næste års budget blev fuldt godkendt af alle medlemmer.