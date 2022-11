Qatars landstræner før VM-debut: Spillerne har ofret sig

Ritzau Søndag, 20. november 2022 - 09:41

Langt de fleste nationer ved VM i fodbold har haft en historisk kort optakt til slutrunden, men værtsnationen Qatar har til gengæld haft fuld fokus på sin VM-debut.

Hele 21 testkampe har Qatar spillet i 2022, og de aktuelle spillere har blandt andet haft perioder med fri fra deres klubhold for at arbejde i træningslejre i Østrig og Spanien under landstræner Felix Sanchez.

- Alt, hvad vi har gjort gennem de seneste tre år, har været for at skabe et konkurrencedygtigt hold ved VM.

- Enhver nations situation er forskellig, og vi er et lille land. Alle vores spillere spiller i den hjemlige liga, så vi besluttede os for, at den bedste måde at styrke holdet på var ved at lave store ofre og bruge lang tid i udlandet. Det beviser vores spilleres engagement, siger spanieren ifølge Reuters.

Trods den lange optakt og hjemmebanefordel er Qatar, der er nummer 50 på verdensranglisten, underdog i søndagens åbningskamp mod Ecuador.

- På papiret bør alle vores modstandere i gruppen få tre point mod os, men vi er her selvfølgelig for at vise folk, at vi kan være med, siger Sanchez.

Ecuador, der er nummer 44 på verdensranglisten, har modsat Qatar en del spillere fra Europas bedste ligaer, men optakten til VM har været præget af en forstyrrende sag.

Peru og Chile mente, at backen Byron Castillo blev brugt ulovligt i VM-kvalifikationen og ville have Ecuador udelukket fra slutrunden.

Ecuador blev frikendt af sportsdomstolen CAS, men idømt en bøde og en pointstraf i næste kvalifikation for sjusk med dokumenter, og Castillo er blevet fravalgt af frygt for yderligere straf.

- Hvis bare I havde set den smerte, Byron blev påført. Hvis bare I havde set hele truppens smerte og kærligheden fra truppen til Byron.

- Byron er et symbol for os, og han vil være med os på banen, selv om han ikke er der fysisk, siger Ecuadors landstræner Gustavo Alfaro ifølge Reuters.

Qatar og Ecuador dyster fra klokken 17 dansk tid. Opgøret er det eneste ved VM søndag, inden der mandag bliver afviklet tre kampe.