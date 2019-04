Qasigiannguit: Modige mænd hædret af politiet

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 12. april 2019 - 13:58

Jens Brandt og Nicolai Samuelsen fra Qasigiannguit blev den 10. januar redningsmænd, da de reddede en renovationsmedarbejder.

Renovationsmedarbejderen havde faldet cirka 10 meter ned fra dumpen og landet i havvandet, da han var i færd med at udføre sit arbejde, hvor han nåede at ligge i vandet i cirka en time, før de to redningsmænd, hørte hans nødråb og kom ham til hjælp.

Trak manden op af havet

- Med fare for eget liv ilede de til den glatte iskant og fik manden trukket op af havet og kørt ham på sygehuset. Lægen oplyste, at mandens legemstemperatur ved ankomst til sygehuset blev målt til tæt ved 30 grader, hvor folk sædvanligvis vil få organsvigt og ikke stå til at redde, skriver politiet på deres facebook-side.

- Når pludselige hændelser opstår – og her særligt de farlige af slagsen – er det af afgørende betydning for udfaldet, at nogen holder hovedet koldt og handler på en hensigtsmæssig måde.

- Det gjorde Jens Brandt og Nicolai Samuelsen. Derfor modtager de som tak for deres indsats en dusør af politiet, lyder det fra politiet.

Det blev torsdag fejret på Qasigiannguit Politistation.