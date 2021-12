Qasigiannguit efter smitte: Mere sundhedspersonale og restriktioner

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. december 2021 - 19:28

For at begrænse coronasmitten i Qasigiannguit har Naalakkersuisut udarbejdet nye restriktioner for byen og besluttet at skrue op for personale og testkapacitet.

- Der er konstateret 53 smittede i Qasigiannguit og derfor har vi besluttet at sende ekstra personale til Qasigiannguit så man kan bistå sundhedspersonalet med blandt andet testning af borgerne, udtaler Kirsten Fencker i en pressemeddelelse torsdag aften.

LÆS OGSÅ: Godt 50 smittede i Qasigiannguit

Det ekstra personale forventes at ankomme til byen i løbet af de nærmeste par dage.

Landslægen understreger at Qasigiannguit ikke er i samme båd som Upernavik, hvor man den 25. november indførte endnu skrappere restriktioner og flyttede sundhedsvæsenets fokus fra test og vaccination til at behandle syge og undersøge personer med symptomer for at fastslå, om de er ramt af corona eller andet.



- Forskellen mellem situationen i Upernavik og Qasigiannguit er, at der i Upernavik er så mange smittede at alle borgere anses for at være nærkontakter, mens vi i Qasigiannguit stadig håber at kunne kan nå at stoppe smittespredningen, lyder det fra landslæge Henrik L Hansen.



Myndighederne vil holde øje med situationen og opfordrer folk med symptomer til ikke at være sammen med andre og indskrænke de sociale kontakter mest muligt så man kan få stoppet smittekæderne.

Der indføres restriktioner

Der indføres nu samme restriktioner i Qasigiannguit, som i øjeblikket gælder for Nuuk.



I de byer og bygder der er omfattet af bekendtgørelsen, skal borgerne fremvise dokumentation for vaccination eller negativ test for at kunne opholde sig på de fleste offentlige steder. Børn i alderen 2-11 år og voksne, der ikke er vaccineret har dermed ikke adgang til forskellige offentlige steder.



Det gælder eksempelvis biblioteker, indendørs og udendørs idrætsfaciliteter, fitnesscentre samt fodboldbaner.



Man kan dog godt handle i dagligvarebutikkerne ligesom man også kan opholde sig på posthuset, lufthavne, ekspeditionslokaler, serviceskranker med videre, uden at være færdigvaccineret eller testet.



Man skal fremvise negativ PCR-test for Covid-19 der er mindre end 48 timer gammel eller vise dokumentation på at man er færdigvaccineret, hvis man skal udføre sit arbejde i det pågældende lokale eller areal hvortil offentligheden har adgang.

Mundbind

Der er endvidere krav om brug af mundbind eller visir når man befinder sig i et lokale hvortil offentligheden har adgang, har kundekontakt (detail- og servicebranchen) og når man anvender offentlige transportmidler.



Ændringerne til bekendtgørelsen er trådt i kraft i dag kl. 15:00 Man kan se hele bekendtgørelsen HER.



Restriktionerne er pt. gældende til og med søndag 5. december 2021.