Qasapi under et nyt og positivt lys

Julia Aka Wille Tirsdag, 26. december 2023 - 12:31

Henover jul og nytår og ind i det nye år udstiller kunstner Ivínguak´ Stork Høegh sine mytologiske afbildninger på Qaqortoq Museum i udstillingen »Qasapi under et positivt lys«. Her vækker hun i 17 linoleumstryksværker på legende vis det barske sagn om Qasapi til livs – på en helt ny og overraskende positiv måde.

– Han er jo lidt en helt og en del af vores historie. Han kæmpede mod det nye, der kom udefra, og prøvede at beholde kulturen. Men vi har jo aldrig set hans ansigt, og vi ved ikke, hvordan han ser ud, men alt det, vi hørte om hans historie er jo barske ting, siger Ivínguak´ Stork Høegh og fortsætter:

Juleartikel Denne artikel er bragt i Sermitsiaq's juleavis den 8. december, og bringes på nettet som en del af Mediehusets fokus på den søde juletid. Glædelig jul og godt nytår.

– Derfor kunne jeg godt tænke mig at møde ham, da han var i teenagealderen, hvor jeg selv møder ham og leger med ham. Han må jo helt sikket have haft noget humor, og derfor leger jeg i udstillingen med ham i det frie, hvor der ikke er fordømmelser.

Humor i fokus

Ivínguak´ Stork Høegh holder meget af modsatrettede vinkler, fortæller hun. Derfor skal man ved titlen »Qasapi under et positivt lys« forstille sig et til tider barsk liv med Qasapi, hvor der dog også var lethed, glæde og en morsom tilværelse.

– Jeg håber, at de, der oplever udstillingen, ser, at der er humor. De tryk, jeg har lavet er lidt cirkus inspireret, hvor motiverne leger sammen, og hvor nogle af dyrene hopper ovenpå hinanden. Det er mest humoren, jeg håber, de tager med sig, og at de får en sjov fornemmelse af værkerne, siger Ivínguak´ Stork Høegh, der er uddannet fra Kunstskolen i Nuuk og Aarhus Kunstakademi.

Tager samfundsforhold op

Temaerne i Ivínguak´ Stork Høeghs kunst er ofte hentet fra mytologi, sagn og historie, men også globalisering, dyr og mennesker indgår. Hendes kunst stiller til tider spørgsmål ved aktuelle samfundsforhold og viser dem i nye perspektiver og fra nye vinkler.

– Derved viser hun sit liv indefra og udefra, som inuit-kvinde af et oprindeligt folk, i en kunstnerisk kontekst, der rækker tilbage i historien og samtidig skuer ud i fremtiden, men lever og hviler i nuet, udtaler museumsleder på Qaqortoq Museum, Lasse Meyer.

Ivínguak´ Stork Høegh har en lang række af udstillinger bag sig i både USA, Nunavut, Danmark, Norden og Grønland, og er i dag leder af Kunstskolen i Nuuk.