Qaqortoqs nye lufthavn yderligere forsinket: Narsarsuaq Lufthavn skal forblive i drift indtil 2026

I sidste uge kunne Sermitsiaq fortælle, at den kommende regionale lufthavn i Qaqortoq igen bliver forsinket. Denne gang sigter Kalaallit Airports Domestic (KAIR) efter en åbning i 2026, og ikke til efteråret 2025, som ellers tidligere meldt ud.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

KAIR har opsagt samarbejdsaftalen og dermed stoppet de langtrukne forhandlinger med MT Højgaard om en totalentreprisekontrakt på byggeri af en terminalbygning, en servicebygning og et AFIS-kontroltårn.

Og det betyder, at atlantlufthavnen i Narsarsuaq skal forblive i drift indtil 2026. Når Qaqortoqs nye regionallufthavn åbner, er det planen, at Narsarsuaq atlantlufthavn nedgraderes til et helistop.

Umiddelbart er der ikke så meget nyt i den oplysning udover det, KAIR allerede har meldt ud, fortæller Mikkel Bjarnø Lund, der er kommunikationschef i både KAIR og Mittarfeqarfiit.

- Det har taget mere tid, end vi havde planlagt at få en bygningsentreprise på plads, og det får formodentligt en mindre betydning for afleveringstidspunktet. På nuværende tidspunkt kan vi dog ikke konkludere noget mere konkret end det, da en endelig aftale, og derfor en tidsplan for bygningerne, jo ikke er på plads endnu. Det forventer vi dog sker meget snart, fortæller Mikkel Bjarnø Lund i et skriftligt svar til Sermitsiaq.

