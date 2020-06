Qaqortoq: Ny beredskabschef trækker sig

Thomas Munk Veirum Lørdag, 27. juni 2020 - 11:55

Fredag kom det frem, at 10 brandfolk i Qaqortoq havde taget deres afsked i protest over ansættelsen af en ny beredskabschef. Endnu flere overvejede at følge efter.

Lørdag formiddag oplyser Kommune Kujalleq, at den nye beredskabschef har trukket sig fra jobbet, som han endnu ikke er tiltrådt:

- Eftersom den udpegede kommende beredskabschef har trukket sig, vil Udvalget for Teknik og Miljø beslutte sig for, hvilke skridt der nu skal tages.

- Jeg vil endnu engang pointere, at der ikke er nogen grund til at bekymre sig om beredskabet, udtaler fungerende beredskabschef i Kommune Kujalleq Peter Mathiassen i en pressemeddelelse.

Stærkt utilfredse med ansættelse

Fredag fortalte holdleder ved beredskabet i Qaqortoq Jimmy Rødgaard Hansen til Sermitsiaq.AG, at brandfolkene simpelthen mente, at kommunen havde ansat den forkerte mand, der risikerede at ende som en døgnflue:

- Han har haft mange job indenfor brandvæsnet. Jeg ved ikke hvorfor, og hvad der er gået galt. Men hvis vi bruger en masse tid og energi på at lære ham op, og han så smutter efter to til tre år, så har det hele være forgæves og så skal vi starte forfra, siger Jimmy Rødgaard Hansen.

Udmeldingen om, at adskillige brandfolk havde sagt op, skabte stor debat og bekymring på de sociale medier hos lokale borgere.

Den fungerende beredskabschef siger, at der er tilstrækkeligt med brandfolk, der er parate til at blive kaldt ind.