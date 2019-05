Qaqortoq: Beredskabschef hædret for 40 års tro tjeneste

Poul Hard, Qaqortoq Fredag, 17. maj 2019 - 13:20

Torsdag den 16. maj var en særlig dag for Peter Erik Thomsen. Han blev nemlig tildelt Hendes Majestæt Dronningens Fortjentsmedalje i sølv for sin tro tjeneste i over 40 år i det offentlige.

Peter Erik Thomsen startede tilbage I juli 1978 under daværende Nukissiorfiit. Dette frem til december 2012, hvor han overgik til Kommune Kujalleq.

Peter Erik har igennem alle årene arbejdet utrætteligt, ansvarsfuldt og loyalt for Nukissiorfiit / Kommunen hvor han med sin professionalisme og I øvrigt lune humor har været (og fortsat er) meget afholdt af sine kolleger.

Kendt ansigt

Peter Erik har derudover været meget aktivt i forhold til foreningslivet, både med sport og sangkor, lokalt i Qaqortoq, hvorfor han er et kendt ansigt. Ikke kun i Qaqortoq men I hele Grønland.

Peter Erik er i dag Beredskabschef I Kommune Kujalleq. Stillingen karakteres ikke som et selvstændigt ledelsesansvar, iden han har arbejdet under Forvaltningschefen for Forvaltning for Teknik & Miljø.

Fortjentsmedaljen givet af viceborgmester Simon Simonsen.