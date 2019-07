Qaqortoq-lufthavn kører planmæssigt

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. juli 2019 - 11:44

Kalaallit Airports har ikke glemt arbejdet med at få anlagt en ny lufthavn i Qaqortoq.

Administrerende direktør Peter Wistoft, Kalaallit Airports, oplyser, at anlægsarbejderne i syd forventes at blive udbudt næste år, så lufthavnen kan stå færdig i fjerde kvartal 2023, hvilket er samme tidspunkt som Nuuk- og Ilulissat-lufthavnene.

- Baggrunden for, at projekteringen af Qaqortoq er igangsat senere end de to andre lufthavne, skyldes, at der er tale om en anlægsmæssigt et mindre projekt og placeringen gør, at entreprenøren vil kunne arbejde uhindret uden hensyn til en lufthavn i drift, som i Nuuk og Ilulissat, udtaler adm. direktør Peter Wistoft.

Lufthavnen består af en 1500 meter lang landingsbane og tilhørende terminalområde. Landingsbanens bredde bliver 30 meter. I terminalområdet opføres der en passagerterminal samt en servicebygning og en selvstændig tårnbygning. Der etableres landingshjælpemidler til instrumentlanding (Non-precision) til begge baneender, oplyser lufthavnsselskabet på sin hjemmeside.