Qaqortoq Lufthavn bygges med lav regularitet

Walter Turnowsky Torsdag, 13. december 2018 - 14:34

Man må påregne aflysninger og forsinkelser, hvis man benytter den kommende lufthavn i Qaqortoq. Kalaallit Airports har nemlig nu sat gang i projekteringen af lufthaven på den oprindelige placering.

- Vedtagelsen af anlægsloven og den delvise gennemførelse af de ønskede supplerende vind-undersøgelser har gjort det muligt for os at igangsætte projekteringen af lufthavnen i Qaqortoq, skriver Steffen Ulrich-Lynge, administrerende direktør for Kalaallit Airports A/S i en pressemeddelelse.

Bedste placering

Selvom det tilbage i maj kom frem, at der er problemer med regulariteten, så bliver lufthavnen altså bygget på den oprindelige placering.

- Det er ikke muligt at flytte lufthavnen. Vi har undersøgt syv placeringer og denne er den bedste, siger Steffen Ulrich-Lynge til Sermitsiaq.AG.

Tilbage i foråret var meldingen stadig en anden.

- De nuværende undersøgelser har vist, at vi kun er oppe på en regularitet på 75. Det er langt fra tilfredsstillende. Efter min mening skal vi op på en regularitet på 90, før det er acceptabelt, sagde bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports, Johannus Egholm Hansen 17. maj.

Ingen forbedring i regulariteten

Det førte til, at man besluttede at gennemføre yderligere målinger af vind- og turbulensforholdene samt testflyvninger for at forsøge at finde en løsning med en bedre regularitet.

- Disse undersøgelser er delvist gennemført, ligesom der nu foreligger yderligere et års vindmålinger fra området. Det har derimod ikke været muligt at gennemføre de ønskede testflyvninger, dels på grund af vejrmæssige udfordringer og dels på grund af logistiske udfordringer, oplyser Kalaallit Airports A/S.

Men det er ikke lykkedes at forbedre regulariteten på 75.

- Der er ikke sket ændringer med hensyn til regulariteten, siger Steffen Ulrich-Lynge til Sermitsiaq.AG.

Kalaallit Airports A/S har nu aftalt med ingeniørvirksomheden COWI, som også har projekteret lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, og som har grønlandske Masanti A/S som underrådgiver, at projekteringen af den nye lufthavn i Qaqortoq straks igangsættes.

Politisk beslutning

Det er planlagt at gennemføre projektering for landingsbanen i Qaqortoq i 2019 og bygningerne i 2020. I sommeren 2020 påbegyndes anlæggelsen af landingsbanen og i sommeren 2021 opførelsen af bygningerne.

- Kalaallit Airports A/S har besluttet at igangsætte projekteringen på det foreliggende grundlag, således at det bliver muligt at søge om de resterende myndighedstilladelser og at udarbejde udbudsmaterialet for anlægsarbejderne til den nye landingsbane. Samtidig vil arbejdet med yderligere vindmålinger og turbulensundersøgelser fortsætte til brug for det turbulensvarslingssystem, som skal etableres for alle tre nye lufthavne, skriver Steffen Ulrich-Lynge i pressemeddelelsen

Mundtligt tilføjer han:

- Det er politisk besluttet at bygge lufthavnen.

Da byggetiden for lufthavnen i Qaqortoq er kortere end for de øvrige lufthavne, er det stadig målet, at lufthavnen i Qaqortoq skal stå færdig samtidig med lufthavnene i Nuuk og Ilulissat – det vil sige i 4. kvartal 2023.