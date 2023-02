Qaqortoq-hotel investerer millioner

Redaktionen Fredag, 24. februar 2023 - 12:55

Direktør Jim Riis på Hotel Qaqortoq er en ambitiøs erhvervsmand, der ser meget optimistisk på fremtiden for både hotellet og erhvervslivet i Sydgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Med en betydelig investering i en værelses-udvidelse forbereder han sig til åbningen af den nye lufthavn i Sydgrønland, der efter planen skal være klar i slutningen 2025.

Vi investerer mellem 20 til 25 millioner kroner i en udvidelse med 18 værelser, så hotellet kommer til at stå som fuldstændigt nyt, når Qaqortoqs nye lufthavn åbner. Arbejdet på udvidelsen starter til foråret, siger direktøren til Sermitsiaq.

Med udvidelsen øger hotellet kapaciteten til 65 værelser.

Hvis man har ambitionerne, åbner en ny lufthavn for nogle store muligheder for hotel- og turisterhvervet. Jeg er i fuld gang med at planlægge, hvordan Hotel Qaqortoqs skal se ud. Infrastruktur er nerven i et land, der er så stort som Grønland og med så spredt en befolkning. Lufthavnen åbner for, at vores region får de samme muligheder til at udvikle sig som resten af landet, mener Jim Riis.

