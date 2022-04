Qaqortoq er en ældre "dame"

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 07. april 2022 - 15:59

Byen med springvand og farverige huse på fjeldet, Qaqortoq fylder i dag 247 år. Det skriver Qaqortoq Museum. Da Anders Olsen rejste fra Maniitsoq for at finde en ny koloni, så var målet Uunartoq-området, da KGH mente, at dette vil være et godt valg.

- I september 1773 rejste Anders Olsen fra Maniitsoq, hvor han havde været kolonibestyrer. I løbet af sommeren 1774 ankom han til, hvad der siden hen blev kendt som Qaqortoq. Anders Olsen fandt dette sted mere velegnet end Uunartoq-området. Det oplyser Qaqortoq Museum på sin Facebook.

Qaqortoq havde navnet ’Første vinter’

Qaqortoq har egentligt ikke været navnet i første omgang. Stedet blev kaldt ’Første vinter’ i første omgang, da Qaqortoq blev udpeget til at være en koloni. Navnet var givet af P. O. Walløe, som frivilligt havde sejlet til Sydgrønland for drive privat handel og søgte efter nordboerne.

- Den 18. juli 1774 skrev Anders Olsen til KGH og ”Første vinter” blev udpeget som ny koloni. Navnet blev derefter Julianehåb (efter den daværende enkedronning) og er i dag kendt som Qaqortoq. I april 1775 afgik skibet ”Island” fra København til Grønland. Med skibet var et brev fra KGH til Anders Olsen og brevet var dateret d. 7. april 1775. Det var med dette brev, at Qaqortoq blev grundlagt. Det skriver Qaqortoq museum.

Qaqortoq Museum opfordrer borgerne til at gå en tur i det skønne vejr for at fejrer byens fødselsdag.