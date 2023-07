QAK snupper konsulenttjeneste fra KNAPK

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 01. juli 2023 - 11:47

KNAPK har ikke længere ansvaret for drift af konsulenttjenesten Konfifa.

I stedet bliver det QAK, organisation af fiskere af skaldyr og andre fiskearter, der overtager driften fra i dag den 1. juli.

Det oplyser Departementet for fangst og fiskeri i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

- Efter udbud, i henhold til udbudslovgivningen, af konsulenttjenesten for fiskere og fangere, har QAK vundet udbudsrunden, og dermed skal varetage servicering af fangerne og fiskere i det kystnære fiskeri, skriver departementet i en pressemeddelelse.

QAK's formand, Henrik Sandgreen er ikke ubekendt med konsulenttjenesten, som har været varetaget af KNAPK under hans tid.

Længerevarende tovtrækkeri

Naalakkersuisuts plan var at frigøre konsulenttjenesten fra KNAPK i starten af året. KNAPK har varetaget driften af Konfifa i 18 år. Planen var, at konsulenttjenesten skulle varetages af en neutral aktør, men det udsagn er senere ændret til, at Konfifa skulle ligge et helt andet sted.

Men nu kan QAK varetage driften af Konfifa, der har til formål med at opnå en generel kompetenceudvikling af fiskeri- og fangererhvervet gennem rådgivning om fiskeri og fangst.

KNAPK har tidligere oplyst, at organisationen vil komme med et betalingskrav til departementet for dækning af udgifter i forbindelse med opsigelsen af to medarbejdere i konsulenttjenesten for fiskere og fangere.

De sidste seks måneder har KNAPK brugt til at afvikle opgaver under Konfifa.