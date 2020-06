Qaanaaq: Stor udskiftning af handicapfaglige personale

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 14. juni 2020 - 15:43

Der er stor mangel på handicapfagligt personale i Qaanaaq, der ligger i Avannaata Kommunia. Men også udskiftning af personale modvirker kontinuerlig hjælp af personer med handicap i Qaanaaq.

Det konkluderer handicapinstitutionen Tilioq, der var på en rejse til Qaanaaq i dagene 20.-27. maj.

Problemet med at fastholde medarbejdere er noget, Avannaata Kommunia kan handle på med det samme, mener handicaptalsmanden Christina Johnsen:

- Hvilke planer er der for at opkvalificere og fastholde handicapfaglige personale? Der er stor mangel på og udskiftning af personale, hvilket har den konsekvens, at personer med handicap ikke får et svar, når de henvender sig for at få hjælp og støtte. De skal derfor starte en ny sag i kommunen gang på gang, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen blandt andet under mødet Avannaata Kommunias øverste ledelse.

Møde med kommunen

Efter rejsen til Qaanaaq holdt Tilioq møde med Avannaata Kommunia. Avannaata Kommunias direktør for forvaltningen for Familie Aviaja Madsen, Fungerende fagchef Karen Lund Fleischer samt Handicapkonsulent Malo Madsen og formanden for udvalget for Familie, Apollo Matiassen (S) deltog.

Borgmester Palle Jerimiassen (S) og kommmunaldirektør Nick Nielsen meldte afbud op til mødet, oplyser Tilioq på deres hjemmeside.

Under sin tur til Qaanaaq holdt Tilioq blandt andet borgerarrangement for borgerne om personer med handicaps rettigheder.

Tilioq forventer at udgive Rejserapporten for Qaanaaq til efteråret.