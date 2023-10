Qaanaaq: Ny vej etableret på en måned

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 05. oktober 2023 - 12:38

Lokale entreprenører i Qaanaaq er lykkedes med at etablere en midlertidig vej mellem byen og lufthavnen, så rejsende fortsat vil kunne komme til og fra lufthavnen. Arbejdet har taget omkring en måned, og den midlertidige vej forventes at holde til næste sommer, hvor en permanent løsning skal findes.

Det meddeler departementet for infrastruktur i en pressemeddelelse.

- Der skal lyde stor tak til den lokale entreprenør i Qaanaaq, der hurtigt og med innovative løsninger er lykkedes med at etablere en ny vej mellem byen og lufthavnen. Den nye vej har stor betydning for borgerne i Qaanaaq og vil sikre deres adgang til og fra lufthavnen, indtil en endelig vej kan etableres, siger naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S).

Omfattende skader lukkede vejen

Onsdag den 23. august blev det meddelt, at lufthavnsvejen i Qaanaaq havde omfattende skader. Efter et møde mellem departementet for infrastruktur, Air Greenland, Mittarfeqarfiit og Avannaata Kommunia, blev det besluttet, at der skal laves en nødspor og en midlertidig vej i den anden fase.

- Anden fase er nu gennemført, og det er lykkedes byens lokale entreprenør at etablere en vej mellem Qaanaaq by og lufthavn ved brug af materialer, der var oplagret i byen, skriver departementet.

Til næste sommer er det forventningen, at en permanent vej anlægges, og departementet for infrastruktur vil bruge den kommende tid til at afklare detaljerne omkring det.