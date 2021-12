Qaanaaq ruster sig til flere turister

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 04. december 2021 - 14:59

23 borgere fra Qaanaaq og dets to bygder, Siorapaluk og Qeqertat har netop afsluttet deres guidekursus afholdt af Campus Kujalleq i Qaanaaq.

Forventningen er, at den nye lufthavn i Ilulisst vil give flere turister til Qaanaaq, og borgerne ruster sig nu til at betjene flere adventure- og krydstogtturister i området.

Kursets emner var områdets historier, kulturforståelse, kulturmøder, gode fortællinger om årets sæsoner og højtider, samt bæredygtighed, turdesign, fortælletekniker og service. Det oplyser Campus Kujalleq i en pressemeddelelse.

- Kursisterne har i forvejen god erfaring med at modtage og servicere de forskellige typer gæster, samt give dem indblik i spændende levemåder med kultur og traditioner. Campus Kujalleq bidrager med uddannelse, der giver flere rammer og metoder til turismearbejdet, skriver Campus Kujalleq.

Lokal forventning om flere turister

Ifølge Campus Kujalleq har kursisterne udtryk deres forventninger til turismeudvikling i området og deres glæde over muligheden for generelt at lære mere, da en del deltagere allerede har erfaring i at guide turister.

- Corona, kvoter og klimaændringer har betydet, at der er mangel på beskæftigelsesmuligheder, når man ikke kan tage på fangst og fiskeri. Samtidig ønsker flere at udvikle deres eksisterende turismearbejde med flere produkter og nye tilbud til andre turisttyper, skriver Campus Kujalleq.

Campus Kujalleq har tidligere holdt guidekurser i bl.a. Ilulissat, Aasiaat, Tasiilaq og

Ittoqqortoormiit for at imødekomme det forventede stigende behov for grønlandske guider.