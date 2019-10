Qaanaaq-fangere oplært i iværksætteri

Redaktionen Torsdag, 10. oktober 2019 - 10:43

Erhvervet i Qaanaaq er ved at skifte. Hovederhvervet, der engang har været fangst, er ved at blive skiftet ud med fiskeri. Det betyder, at lokale fangere og fiskere har lidt flere penge mellem hænderne.

Derfor har Avannaata Kommunia sammen med konsulentfirmaet AMMA Consultning holdt kursus for fiskere og fangere i byen, så de bedre kan varetage erhvervet som fisker.

Det skriver Avannaata Kommunia på sin hjemmeside.

- Jeg har især haft stor gavn af at lære om forskellen mellem privat- og virksomhedsøkonomi og hvor vigtigt det er at kunne føre regnskab. Generelt har kurset været gavnligt for alle deltagere, og jeg kan fornemme, at iværksætterlysten er vokset efter kurset, siger Mads Ole Kristiansen, der er arktisk guide med egen virksomhed med navnet Nunataq Atsuk Travel.

Øget kendskab

Kursisterne har på to dage fået viden indenfor privat- og erhvervsøkonomi samt lovgivning i forskellige emner.

Fangst- og jagtlovgivning

Betalingjagt og -fiskeri

Kvoteområder

Regnskaber

Budgetter

Årsrapporter

Årsopgørelser

Fangerne og fiskerne har også gennemgået, hvad de skal gøre, hvis de vil udvide deres enkeltmandsvirksomhed, for eksempel hvis de vil anskaffe sig en større båd.